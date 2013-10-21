В Киеве ГАИ начинает проверку готовности транспорта к зиме

Госавтоинспекция Киева с 21 октября по 21 ноября будет проверять готовность пассажирского транспорта к эксплуатации в зимний период.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе столичной ГАИ, за месяц планируется проверить предприятия-перевозчики и субъектов ведения хозяйства на предмет выполнения ими требований законодательства в сфере безопасности дорожного движения. Особое внимание будет уделяться вопросам подготовки автотранспорта к использованию в осенне-зимний период, замены шин на зимние, исправности обогрева стекол и салона, внешних световых приборов, организацию предрейсового контроля технического состояния автобусов и проведения ежесменного медицинского осмотра водителей.

Кроме того, учитывая сложные погодные условия, столичная ГАИ усилит контроль за соблюдением требований безопасности во время организации и осуществления перевозок детей на протяжении осенне-зимнего периода.

Также будет усилен контроль за соблюдением Правил дорожного движения водителями автобусов, прежде всего скоростных режимов, за отклонением от определенного маршрута движения, перевозку пассажиров сверх установленного количества, за управление водителем автобусом без лицензионной карточки и пр.