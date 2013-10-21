Юго-Западная железная дорога запускает рельсовый автобус «Житомир - Хмельницкий»

Юго-Западная железная дорога с 23 октября запускает рельсовый автобус – 2 вагона третьего класса на 166 мест «Житомир - Хмельницкий».

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил представитель пресс-службы Государственной администрации железнодорожного транспорта «Укрзализныци».

Согласно сообщению, этот региональный поезд будет передвигаться по маршруту «Житомир - Новоград-Волынский - Шепетовка- Хмельницкий».

Поезд запускают для изучения пассажиропотока.

Региональный поезд № 888/887 Житомир - Шепетовка - Хмельницкий будет отправляться со станции Житомир ежедневно, кроме вторника в 23:50 и прибывать в Хмельницкий в 6:21.

Из Хмельницкого рельсовый автобус будет ездить ежедневно, кроме вторника в 15:26, прибывать в Житомир в 22:00.

Билет на этот рельсовый автобус за проезд от Житомира до Хмельницкого стоить от 27,82 грн до 32,92 грн в зависимости от дня недели.