Юго-Западная железная дорога закончила реконструкцию станции Нежин

Юго-Западная железная дорога (ЮЗЖД) 17 октября текущего года закончила масштабную реконструкцию станции Нежин, которую лично проинспектировал начальник ЮЗЖД Алексей Кривопишин, сообщила УНИАН пресс-служба ЮЗЖД.

«В целом результаты положительные, и не только с точки зрения эстетики, но и по техническим параметрам. Выполнен колоссальный объем работ», - цитирует пресс-служба Кривопишина.

Согласно сообщению, железнодорожники отремонтировали фасад здания вокзала, обустроили 944 м канализационных труб, наладили связь и электроснабжение. В частности, реконструировано более 15 км контактной сети, заменено 8 км контактных проводов, установлено 150 опор контактной сети, переложено 3 км силовых кабелей и кабелей телеуправления, а также смонтировано освещение платформы.

Кроме того, во время реконструкции на станции проложено 6 км новых путей и 23 новых стрелочных перевода, а также 4,1 км путей и 23 стрелочных перевода из старогодных материалов. Также на станции вместо старой демонтированной платформы Черниговского направления построена новая низкая островная платформа длиной 528 м и шириной 7,4 м. На платформе устроено покрытие, установлены 6 навесов над платформой и 2 навеса над турникетом, 6 скамеек для сидения, а вдоль пути №5 смонтировано 250 м железобетонного ограждения.

«Сейчас производится установка металлического ограждения в межколейном пространстве, однако эти работы не будут мешать полноценной эксплуатации пассажирской платформы», - отмечает пресс-служба.

Справка УНИАН. Юго-Западная железная дорога занимает второе место по объему перевозок среди шести железных дорог Украины. В общем объеме грузовых перевозок в Украине каждая шестая тонна приходится на долю ЮЗЖД. Железная дорога в основном расположена на территории Киевской, Винницкой, Житомирской, Черниговской, Сумской и Хмельницкой областей.