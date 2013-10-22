«Укрзализныця» отремонтировала 60 объектов инфраструктуры на 76,4 млн грн

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») в январе-сентябре текущего года отремонтировала 60 объектов железнодорожной инфраструктуры, а именно железнодорожные и пешеходные мосты, водопропускные трубы и т.д. Общая сумма выполненных работ составила 76,4 млн грн, сообщила УНИАН пресс-служба ведомства.

В частности, на 23 объектах железнодорожники осуществили капитальный ремонт земляного полотна на сумму 62,4 млн грн, выполнили противодеформационные мероприятия, укрепили подпорные стены, провели берегоукрепительные работы.

Кроме того, железнодорожники выполнили работы по цементации опор 5 мостов на направлении Джанкой-Симферополь-Севастополь, благодаря чему укрепляется конструкция опоры. Также железнодорожники укрепили опоры и заменили пролетное строение во время ремонтных работ на 6 мостах на направлении Самбор-Ужгород.

По информации пресс-службы, большой объем работ проведен по капитальному ремонту металлической пролетного строения длиной 55 м на мосту 244-й км станции Новожаново Южной железной дороги. Кроме того, проводятся работы по укреплению конструкций моста 86 км по направлению Одесса-Белгород-Днестровский. И продолжается капитальный ремонт свода Белого тоннеля на направлении Симферополь-Севастополь Приднепровской железной дороги.

Как сообщал УНИАН, «Укрзализныця» с начала года модернизировала 257 км путей и отремонтировала 1935 км, что превышает плановые задания на 12%.

На балансе «Укрзализныци» находятся 7 тыс. 419 железнодорожных мостов, 289 пешеходных мостов, 101 путепровод, 44 тоннеля общей протяженностью 18 тыс. 547 м и 10 тыс. 943 м водопропускных труб.