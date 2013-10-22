«Укрзализныця» недополучила более 136 млн грн за пригородные перевозки льготников

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») в январе-сентябре текущего года недополучила более 136 млн грн от местных бюджетов за перевозку пассажиров льготных категорий, сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.

«За девять месяцев 2013 года железнодорожники перевезли пассажиров льготных категорий на сумму 248,4 млн грн, а компенсации от областных госадминистраций получили меньше половины - 112,3 млн грн», - сказано в сообщении с ссылкой на главное финансово-экономическое управление «Укрзализныци».

Согласно сообщению, Черновицкая область компенсировала более 97% от суммы предоставленных услуг по перевозке пассажиров льготных категорий в январе-сентябре этого года, Кировоградская - 92,5%, Полтавская - 84,4%, Ровенская - 83,1%, Закарпатская - 81,6% , Ивано-Франковская - 79,8%, Днепропетровская - 74,2%.

По данным пресс-службы, наибольшая задолженность компенсации за перевозку пассажиров льготных категорий у администрации Харьковской области - 26,7 млн грн.

«Киев и Киевская область недоплатили «Укрзализныце» более 19 и 8 млн грн соответственно, Львовская область - около 16 млн, Донецкая - около 12 млн, АР Крым - более 11 млн грн», - сообщает пресс-служба.

Среди железных дорог Украины наибольшей суммы компенсаций ожидает Юго-Западная железная дорога (ЮЗЖД), которая за 9 месяцев этого года перевезла пассажиров льготных категорий на сумму 62,3 млн грн, компенсацию из которых получила лишь в сумме 38,7 млн грн. Кроме того, компенсаций за перевозку пассажиров льготных категорий ожидают также Львовская железная дорога - 26 млн грн, Приднепровская - 21 млн грн, Донецкая - около 13 млн грн, Одесская - более 7 млн грн.

Как сообщал УНИАН, «Укрзализныця» в январе-августе текущего года недополучила 154 млн грн от местных бюджетов за перевозку пассажиров льготных категорий.

Справка УНИАН. Железнодорожным транспортом в соответствии с законодательством Украины осуществляется перевозка 26 льготных категорий граждан в полном объеме. Однако из года в год наблюдается негативная тенденция несвоевременного и неполного возмещения расходов на перевозку льготных категорий граждан, что существенно ухудшает финансовое состояние отрасли. В частности, недополученные средства не позволяют повышать качество услуг для пассажиров и обновлять подвижной состав.