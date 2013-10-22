В Одесском порту состоялся тестовый запуск зерноперегрузочного терминала

В Одесском морском порту, на Андросовском молу, во вторник, 22 октября, состоялся тестовый запуск первой очереди одного из крупнейших в Черноморском бассейне зернового перегрузочного терминала.

Как передает корреспондент УНИАН, в мероприятии приняли участие вице-премьер-министр Александр Вилкул, заместитель министра инфраструктуры Дмитрий Демидович, глава государственного предприятия «Администрация морских портов Украины» (АМПУ) Юрий Васьков, генеральный директор стивидорной компании ООО «Бруклин - Киев» Юрий Губанков, губернатор Одесской области Эдуард Матвийчук и т. д.

По словам Вилкула, Украина – одна из шести стран, которые формируют мировой рынок зерна. В этом году получен рекордный урожай – порядка 60 млн тонн, а в ближайшие 5 лет прогнозируется рост валового урожая зерновых до 80 млн тонн. Поэтому, по словам Вилкула, особое внимание уделяется увеличению пропускной способности украинских портов, через которые проходит более 90% насыпного сельскохозяйственного экспорта.

В свою очередь, Васьков отметил участие в реализации проекта руководства области.

«Они сопровождали инвестиции от начала и до сегодняшнего запуска», — сказал Васьков.

Зерноперегрузочный комплекс оснащен высокопроизводительной техникой ведущих европейских производителей, подъемно-транспортным оборудованием и судопогрузочной машиной, эффективность работы которых в несколько раз выше существующих аналогов (за сутки можно погрузить 30–32 тыс. тонн). В проекте также широко применены «зеленые технологии». На станции разгрузки вагонов действует система обеспыливания: над вагонами, стоящими под разгрузкой на двух путях, установлены пылеулавливающие сети украинского завода элеваторного оборудования. Каждая из них снабжена пылеотделителем (фильтр-циклон) производительностью 9 тыс. куб. м/час. Коэффициент очистки – до 99,5%.

«Украинские порты имеют большую инвестиционную привлекательность. До начала строительства была проведена обширная подготовительная работа по изучению мирового опыта и аналогичных терминалов на Черном море. И мы получили серьезную поддержку правительства»,— сказал Губанков.

Комплекс – совместный инвестиционный проект АМПУ, Одесского порта и компании ООО «Бруклин-Киев». На первом этапе емкость терминала - 70 тыс. тонн, в общей сложности проект предполагает 3 этапа, после завершения строительства комплекс будет включать 33 емкости на 240 тыс. тонн единовременного хранения, причал длиной 254 м и глубиной у причальной стенки 13,5 м, что позволит обрабатывать суда класса Panamax грузоподъемностью 60 тыс. тонн. Проектная мощность комплекса позволит перерабатывать до 4 млн тонн зерна в год.

Как сообщал УНИАН, в Одесском морском торговом порту 13 апреля открыта первая очередь зернового терминала. Торжественное открытие первой очереди (11 емкостей на 72,4 тыс. т хранения) зернового терминала на Андросовском молу состоялось в ходе выездной сессии инвестиционного форума «Odessа FDI forum 2013 фокус: инфраструктура».

Строительство на паритетных финансовых началах осуществляют Одесский порт и инвестор - компания «Бруклин-Киев». Зерновой терминал, рассчитанный на 240 тыс. т единовременного хранения будет одним из самых современных на Черном море. Общая стоимость проекта - 125 млн долл, из них 95 млн – средства инвестора, остальное – порта.

Строительство терминала началось в апреле 2012 года. Новый терминал на Андросовском молу станет четвертым по счету зерновым перегрузочным комплексом Одесского порта.

Справка УНИАН. Стивидорная компания «Бруклин-Киев» оперирует причалами Хлебной гавани Одесского морского торгового порта с сентября 1994 года. Компания специализируется на перевалке зерновых навалом, металлопродукции, рудных грузов.

Одесский морской торговый порт - один из крупнейших портов Черноморско-Азовского бассейна, расположен в северо-западной части Черного моря на пересечении исторически сложившихся торговых путей Востока и Запада. Порт принимает крупные круизные пассажирские суда длиной до 300 м, осадкой до 11,5 м. Технические возможности порта позволяют обрабатывать более 18 млн тонн сухих и 25 млн тонн наливных грузов в год.