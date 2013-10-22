«Укрзализныця» перевезла около 8 млн льготников в дальнем сообщении на 192 млн грн

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») в январе-сентябре текущего года перевезла 7,7 млн пассажиров льготных категорий в дальнем сообщении на сумму 192 млн грн, однако ей компенсирована лишь треть от суммы оказанных услуг, сообщила УНИАН пресс-служба ведомства.

В частности, за 9 месяцев текущего года «Укрзализныця» перевезла в дальнем сообщении 4,7 млн студентов, 2,1 млн детей от 6 до 14 лет, 68,8 тыс. детей-сирот и детей, оставшихся без родительской опеки, 68,6 тыс. детей-инвалидов, 605,9 тыс. детей-инвалидов по состоянию здоровья,78,3 тыс. человек - участников боевых действий, 2,8 тыс. - участников Великой Отечественной войны и сопровождающих лиц, 12 тыс. инвалидов войны.

Согласно сообщению, расходы железных дорог Украины на перевозку студентов и учеников профессионально-технических учебных заведений составили более 103 млн грн. Еще в 42 млн грн обошлись перевозки детей в возрасте от 6 до 14 лет, льготный проезд которых железнодорожники обеспечивают за свой счет - в государственном бюджете покрытие расходов не предусмотрено.

Как сообщал УНИАН, «Укрзализныця» в январе-сентябре текущего года недополучила 136 млн грн от местных бюджетов за перевозку пассажиров льготных категорий.

Справка УНИАН. Железнодорожным транспортом в соответствии с законодательством Украины осуществляется перевозка 26 льготных категорий граждан в полном объеме. Однако из года в год наблюдается негативная тенденция несвоевременного и неполного возмещения расходов на перевозку льготных категорий граждан, что существенно ухудшает финансовое состояние отрасли. В частности, недополученные средства не позволяют повышать качество услуг для пассажиров и обновлять подвижной состав.