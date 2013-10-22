Львовская железная дорога летом потратила более 1,5 млн грн на оздоровление детей железнодорожников

Львовская железная дорога (ЛЖД) в июне-августе текущего года оздоровила 1006 детей работников железной дороги на сумму более 1,5 млн грн, сообщили УНИАН в пресс-службе ЛЖД.

«В летний период Львовская магистраль организовала отдых и оздоровление для 1006 детей железнодорожников», - сказано в сообщении.

ЛЖД бесплатно перевозила детей железнодорожников к месту отдыха в Херсон и в Закарпатье.

Как сообщает пресс-служба, 567 детей отдохнули в санатории "Чайка" в пгт. Лазурное Херсонской области, 275 - в лагерях ЛЖД «Трембита» и «Экспресс» и четверо детей оздоровились в детском специализированном санатории "Родник" (г. Трускавец).

Для организации оздоровительной кампании были привлечены средства профсоюзных организаций, Фонда социального страхования по временной потере трудоспособности и средства родителей.

В 2013 году Фонд социального страхования по временной потере трудоспособности принял решение о закупке путевок в детские оздоровительные лагеря, которые находятся в пределах области, за полную стоимость и предоставении их детям застрахованных лиц за 10% стоимости. В свою очередь, дорожный комитет профсоюза ЛЖД оперативно предоставил информацию профсоюзным комитетам о сети детских здравниц по всем областям западного региона и порядке получения таких путевок в отделениях Фонда.

«Благодаря эффективной работе профсоюзных лидеров, постоянному контролю и плодотворному сотрудничеству всех причастных к оздоровительной кампании, детское оздоровление этого года реализовано качественно и безопасно», - отмечает пресс-служба ЛЖД.

Как сообщал УНИАН, Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») совместно с советом Профсоюза железнодорожников и транспортных строителей Украины пролонгировала отраслевое соглашение на 2014-2015 годы, сохранив корпоративный пакет льгот и социальных гарантий для железнодорожников.

Львовская железная дорога обслуживает территорию 7 областей, проходя через Карпаты, Прикарпатье, Волынскую область. На железной дороге действуют 354 станции, из них 252 открыты для грузовых операций.