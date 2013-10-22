Apple будет продавать приложения оптом

Американская Apple на днях объявила о запуске программы по оптовой закупке приложений для корпоративного сегмента, образовательных учреждений и прочих организаций, где требуется множество копий одного и того же ПО, пишут Вести.ru.

Программа под названием Volume Purchase Program призвана обеспечить дополнительными возможностями как покупателей, так и разработчиков приложений. Последние смогут устанавливать специальные оптовые цены на свои продукты.

Разработчикам, желающим работать по программе оптовых продаж, нужно подписаться на программу iTunes Connect, которая позволяет отмечать, какие программы доступны для оптовой продажи, а какие нет.

Покупателям же необходимо присоединиться к программе Volume Purchase Program, после чего для них открывается возможность приобретения приложений по специальным ценам. Apple, как и раньше, берет на себя проведение платежей и доставку приложений клиентам.

По условиям программы, разработчики могут устанавливать скидки только в том случае, если клиент заказывает более 20 копий одного приложения единовременно.

Представители Apple заявили, что программа оптовых продаж может быть полезной для предприятий, которые реализуют программу BYOD (Bring Your Own Device). IT-администраторам таких организаций, как правило, необходимо создать единообразную с точки зрения софта среду.

На сегодняшний день оптовая программа работает только для разработчиков из Австралии, Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Новой Зеландии, Испании, Великобритании и США. В остальных регионах Apple обещает постепенно развивать проект.

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