Капремонт трех участков трассы Киев – Чернигов обойдется в более 400 млн грн

Кабинет министров Украины утвердил проекты капитального ремонта трех участков автомобильной дороги Киев – Чернигов – Новые Яриловичи в границах Черниговской области общей сметной стоимостью 402,242 млн грн.

Об этом говорится в распоряжениях Кабмина №729-р, 730-р и 731-р от 18 сентября, опубликованных в газете "Урядовый курьер".

В частности, проект, разработанный частным предприятием "Парк новых технологий", предполагает капремонт дороги Киев – Чернигов – Новые Яриловичи на участке км 84+000 - км 89+971, длиной 5,871 км, общей сметной стоимостью 154,24 млн грн, из которых расходы на строительно-монтажные работы - 124 млн грн. Предусматривается, что капремонт будет длиться 9 месяцев.

Скорректированный проект, разработанный научно-производственной фирмой "Мостопроект", предполагает капремонт дороги Киев – Чернигов – Новые Яриловичи на участке км 80+500 - км 84+000, длиной 3,5 км, общей сметной стоимостью 113,376 млн грн, из которых расходы на строительно-монтажные работы - 90,168 млн грн. Капремонт будет длиться 12 месяцев.

Еще один проект, разработанный частным производственно-коммерческим предприятием "Транспроект", предполагает капремонт дороги Киев – Чернигов – Новые Яриловичи на участке км 95+342 - км 98+800, длиной 3,458 км, общей сметной стоимостью 134,626 млн грн, из которых стоимость строительно-монтажных работы - 106,055 млн грн. При этом капремонт будет длиться 18 месяцев.

Все проекты были рекомендованы к утверждению государственным предприятием "Укргосстройэкспертиза" Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины в сентябре утвердил проект капитального ремонта участка автомобильной дороги Киев – Чернигов – Новые Яриловичи в границах Черниговской области на участке км 67 + 125 - км 71 + 503 общей сметной стоимостью 120 млн грн.

В Украине до конца года будет отремонтировано порядка 1,4 тыс. км дорог и профинансировано выполнение разного рода работ на 600 объектах дорожной инфраструктуры.