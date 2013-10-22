Инвестиции в 3 порта Одесской области могут составить 70 млрд грн

Капитальные инвестиции в рамках государственно-частного партнерства на 25 лет в 3 морских торговых порта Одесской области – Одесский, Ильичевский и Южный - могут составить 70 млрд грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом шла речь в Одессе в ходе совещания по стратегии развития портовой отрасли, которое провел вице-премьер-министр Александр Вилкул.

В совещании приняли участие заместитель министра инфраструктуры Дмитрий Демидович, глава Одесской областной государственной администрации Эдуард Матвийчук, глава АМПУ Юрий Васьков, председатель профсоюза работников морского транспорта Одесского морского порта Владимир Зайков, а также начальники администраций Одесского, Ильичевского и морского порта «Южный», директора государственных морских торговых портов.

«Стратегия развития отрасли должна быть направлена на дальнейшее привлечение инвестиций в порты, минимизацию административных и коммерческих рисков, эффективные механизмы софинансирования в рамках государственно-частного партнерства. Еще одной важной задачей является обеспечение конкурентоспособных тарифов на услуги портов, которые привлекут новых клиентов, и повышение уровня логистического сервиса. Украина должна развивать отношения и с партнерами из ЕС и Таможенного союза»,— сказал Вилкул.

В ходе совещания начальники администраций представили вице-премьеру программы развития морских портов.

В частности, согласно плану развития Одесского морского порта, планируется реализация ряда инвестиционных проектов, в том числе строительство зерноперегрузочного комплекса совместно с компанией «Бруклин-Киев», реализация проектов компаний «ГПК-Украина», «Олимпекс Купе» и других партнеров порта.

«В следующем году будет окончено строительство нового контейнерного терминала, соинвестором которого выступила компания «ГПК-Украина». Терминал имеет шансы стать крупнейшим на Черном море»,— сказал начальник Одесского порта Михаил Соколов.

Начальник администрации морского порта «Южный» Максим Широков презентовал проект развития, в котором участвуют все крупные предприятия, ведущие деятельность на его территории и акватории. По его словам, в результате масштабных дноуглубительных работ «Южный» станет самым глубоководным портом в бассейне Черного моря. Сейчас в юго-западной части акватории порта завершается реконструкция подходного канала для обеспечения безопасного подхода судов дедвейтом 200 тыс. тонн.

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«После окончания всех работ порт сможет обрабатывать суда типа Capesize у причала, что исключит необходимость их дозагрузки на рейде. Сами работы по дноуглублению – это консолидированное желание клиентуры, стивидорных компаний, которые связаны с морским портом «Южный» и требования времени. Это часть работы, которую берет на себя АМПУ»,— сказал Широков.

Согласно планам развития Ильичевского морского порта, озвученным начальником Алексеем Кошелевым, скоро начнется дноуглубление операционной акватории. «Принято решение разбить программу по дноуглублению порта на несколько этапов в зависимости от готовности береговой инфраструктуры»,— сказал Кошелев.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Одесском морском порту, на Андросовском молу, состоялся тестовый запуск первой очереди одного из крупнейших в Черноморском бассейне зернового перегрузочного терминала - совместного инвестиционного проекта АМПУ, Одесского порта и компании ООО «Бруклин-Киев».