Nokia представила первый планшет и два смартфона с большими экранами

На ежегодной выставке в Абу-Даби Nokia World компания Nokia представила шесть новых устройств, включая первый для компании планшет и два фаблета - смартфона с большой диагональю экрана, сообщила Nokia на своем корпоративном сайте.

Как говорится в сообщении, планшет Lumia 2520 и фаблеты Lumia 1520 и 1620 - последние из продуктов Nokia, призванных составить конкуренцию устройствам мировых гигантов на этом сегменте рынка - американской Apple и корейской Samsung. Эти устройства были разработаны компанией до решения продать отделение по производству мобильных устройств Microsoft.

Новые продукты Lumia, работающие на операционной системе Windows Phone, по мнению аналитиков рынка, ждет острая конкуренция со стороны смартфонов Samsung с большой диагональю экрана и новых моделей iPad от Apple, которые, как ожидается, также будут представлены рынку во вторник.