Одесская железная дорога сократила на 7,4% грузооборот

Одесская железная дорога (ОЖД) в январе-августе текущего года сократила на 7,4% грузооборот по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает УНИАН пресс-служба ОЖД.

Согласно сообщению, 17 октября ОЖД провела конференцию трудового коллектива с целью подвести итоги выполнения коллективного договора за январь-август 2013 года. В работе конференции принял участие начальник ОЖД Николай Луханин, председатель Дорожного комитета профсоюза Анатолий Прокопенко, первый заместитель председателя Дорожного комитета профсоюза Игорь Соловьев, заместители начальника дороги, руководители служб. Во время конференции участники обсуждали важные вопросы, касающиеся сохранения льгот, социальных гарантий работников магистрали и важность надлежащей организации условий труда при общем снижении производственных показателей предприятия.

«В ходе конференции стало известно, что за 8 месяцев текущего года на Одесской железной дороге на 7,4% снижен грузооборот относительно прошлогоднего показателя», - сказано в сообщении. Кроме того, ОЖД сократила транзитные перевозки на 18,4% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года.

«Отправлено на 3,4% меньше грузов, чем было запланировано, хотя за июль-август план перевыполнен на 6,1%, что позволило железной дороге наверстать отставание от плана почти на 340 тыс. тонн», - уточняет пресс-служба.

При этом пресс-служба отмечает, что значительное падение объемов перевозок и недополучение доходов в текущем году не повлияло на выполнение обязательств коллективного договора.

Как сообщал УНИАН, грузооборот железнодорожного транспорта Украины в январе-августе сократился на 8,6% – до 145,355 млрд т/км.