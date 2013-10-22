В ГАИ недовольны подготовкой коммунальных служб к зиме

Дорожно-коммунальные организации Украины практически не готовы к работе в зимний период.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, к такому заключению пришли эксперты ГАИ после проведения с 1 по 20 октября осеннего комиссионного осмотра улично-дорожной сети.

Как отметили в ГАИ, у коммунальных служб отсутствует необходимое количество современной снегоуборочной техники, а большинство имеющейся находится в непригодном состоянии.

"Крайне медленными темпами идет заготовка достаточного количества противогололедных материалов (песчано-соляных смесей), а также отсутствует необходимый запас горюче-смазочных материалов", - констатировали в Госавтоинспекции.

В ГАИ вызывает также серьезную обеспокоенность наличие ямочности на проезжей части автодорог и улиц, и большинство ям образовалось еще в начале весны. Ввиду того, что дорожно-коммунальными организациями на протяжении строительного сезона работы по ликвидации ямочности выполнялись очень медленными темпами, на сегодняшний день их общая площадь составляет почти 2 млн кв. м.

В ГАИ отметили, что с целью устранения недостатков, выявленных во время контрольных проверок, должностным лицам дорожных организаций вручено 843 обязательных для исполнения предписания Госавтоинспекции, большинство из которых на сегодняшний день не выполнено.

По результатам обобщения результатов проведения осеннего комиссионного обследования, с целью надлежащей подготовки улично-дорожной сети к эксплуатации в зимний период, Департамент ГАИ МВД Украины проинформирует Мининфраструктуры и Минрегионстрой.