В Украине уменьшилась аварийность на транспорте общего пользования

В Украине количество происшествий на транспорте общего пользования за январь-сентябрь текущего года уменьшилось на 26% - до 1,819 тыс. случаев против 2,468 тыс. случаев за аналогичный период прошлого года.

Как сообщили УНИАН в Министерстве инфраструктуры, такие данные озвучил директор Департамента безопасности Минифраструктуры Николай Горбаха во время заседания коллегии ведомства 22 октября.

Также он сообщил, что за 9 месяцев текущего года количество происшествий на авиационном транспорте уменьшилось на 14,7% - до 87 случаев, на водном транспорте - на 19%, до 17 случаев, на железнодорожном - на 3,5%, до 470 случаев, на автомобильном - на 35,3%, до 938 случаев.

Кроме того, за указанный период количество травмированных уменьшилось на 8,7% - до 620 человек, а количество погибших сократилось на 29% - до 51 человека.

В то же время, на железнодорожных переездах за отчетный период произошло 65 ДТП против 64 случаев за аналогичный период прошлого года.

"При уменьшении количества травмированных в ДТП на 22,7% произошло увеличение количества погибших на 75%. Вины железной дороги ни в коем случае нет. Поэтому будет усилена профилактическая работа с перевозчиками в регионах с участием органов местной власти и работников Госавтоинспекции», - цитирует пресс-служба Горбаху.

Присутствовавший на заседании коллегии министр инфраструктуры Украины Владимир Козак призвал руководителей транспортных отраслей работать над профилактическими и законодательными инициативами во избежание чрезвычайных ситуаций в отрасли.

«Мы не имеем права рисковать человеческой жизнью. Если хотя бы одна жизнь потеряна, значит, есть недоработки. Все причины аварийных ситуаций должны выясняться, анализироваться и не допускаться в дальнейшем», - цитирует пресс-служба Козака.

Перед предприятиями, учреждениями и организациями, подведомственными Мининфраструктуры, поставлена задача до конца текущего года принять соответствующие меры по усилению государственного надзора за соблюдением норм безопасности движения, полетов, судоходства. Также будет продолжена работа по совершенствованию нормативно-правовой базы.

"Например, Укрморречинспекции поручено проработать вопрос законодательного урегулирования необходимости получения лицензии на предоставление услуг по перевозке пассажиров, опасных грузов, багажа речным, морским транспортом и субъектами хозяйствования, которые осуществляют грузовые операции и хранят опасные грузы в портах, при организации их перевозки морским и речным транспортом. А «Укрзализныця» разработает программу внедрения технических средств безопасности движения в 2014-2018 годах", - пояснили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, в сентябре текущего года Президент Украины Виктор Янукович подписал указ “О внесении изменений в Положение о Государственной инспекции Украины по безопасности на наземном транспорте”, которым расширил полномочия Госинспекции по безопасности на наземном транспорте.

Нелегальные перевозчики составляют 40% от общего количества нарушителей транспортного законодательства.

Автомобильным транспортом в Украине перевозится около 85% пассажиров и 25% грузов от общего количества перевозок всеми видами транспорта. На протяжении января-мая этого года автотранспортом общего пользования перевезено 67,6 млн тонн грузов и 1374,50 млн пассажиров.