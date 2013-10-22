Билеты из Москвы в Киев и Харьков можно приобрести за 60 суток

Москва. Уже с 23 октября текущего года проездные документы на проезд в поездах российско-украинского формирования № 1/2 Москва – Киев и № 19/20 Москва – Харьков пассажиры смогут оформить за 60 суток до их отправления, сообщили УНИАН в пресс-службе РЖД.

Отмечается, ранее продажа билетов на эти поезда, как и на поезда внутригосударственного сообщения и со странами СНГ, открывалась за 45 суток до отправки поезда.

Билеты на указанные поезда можно оформить в кассах «Федеральной пассажирской компании» (ФПК, дочернее предприятие «Российских железных дорог»), в расположенных на территории Украины кассах, а также на официальном сайте РЖД и через транзакционные терминалы самообслуживания (ТТС).

Фирменный поезд № 1/2 сообщением Москва – Киев курсирует ежедневно. С Киевского вокзала Москвы он отправляется в 23:17, прибывает в Киев в 07:02. Из Киева отправляется в 21:17, прибывает в Москву в 06:43.

Фирменный поезд № 19/20 сообщением Москва – Харьков также курсирует ежедневно. Отправляется из Москвы в 21:25, прибывает в Харьков в 08:10. Из Харькова поезд отправляется в 21:16, прибывает в Москву в 09:48.