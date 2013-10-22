«Авиалинии Харькова» открывает регулярный рейс Киев - Бангкок

Авиакомпания «Авиалинии Харькова» совместно с туроператором Pegas Touristik со вторника, 22 октября, открывает регулярный рейс Киев - Бангкок (Таиланд) - Киев.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе компании DCH, в структуру собственности которой входят «Авиалинии Харькова», рейсы по маршруту Киев - Бангкок - Киев будут выполняться в соответствии с зимней программой полетов на дальнемагистральном авиалайнере Boeing 767-300.

Средняя продолжительность полета – 9,5 часов. Время вылета из Киева – 22.30, прибытие в Бангкок – 12.00 (+1). Вылет из Бангкока – в 13.30, прилет в Киев – 22.20.

Самолет Boeing 767-300ER оборудован салонами бизнес- и эконом-класса. Пассажиры бизнес-класса смогут воспользоваться услугами бизнес ложи в аэропортах отправления, а во время полета заказать напитки из бортового бара.

«Включение нового дальнемагистрального рейса в маршрутную карту «Авиалиний Харькова» позволит украинцам путешествовать в Бангкок без привычных сложностей в виде пересадок и многочасовых ожиданий в транзитных аэропортах, и с максимальным комфортом: для дополнительного удобства пассажиров рейс будет выполняться в ночное время», – отметил председатель правления «Авиалиний Харькова» Николай Никитенко.

В ближайшее время авиакомпания «Авиалинии Харькова» откроет регулярный рейс из Киева в Пхукет (Таиланд). Кроме того, в планах компании открытие прямого авиасообщения между Киевом и Пунта Каной (Доминиканская Республика), Киевом и Нха Трангом (Вьетнам).

Как сообщал УНИАН, 20 октября «Авиалинии Харькова» открыли дальнемагистральный маршрут Киев - Гоа (Индия) - Киев.

Справка УНИАН. Компания «Авиалинии Харькова» создана в 1998 году, прекратила выполнение авиарейсов в 2001-м. Летом 2012 года вошла в состав группы DCH харьковского бизнесмена Александра Ярославского, руководство которой приняло решение развивать «Авиалинии Харькова» с целью увеличения пассажиропотока в Международном аэропорту «Харьков».

В настоящее время компания осуществляет чартерные перевозки по основным курортным направлениям, в перспективе рассматривается вопрос организации регулярных пассажирских авиаперевозок. Парк воздушных судов «Авиалиний Харькова» представлен самолетами B767-300ER и В737-800NG. Флот авиакомпании будет расширяться в соответствии с утвержденным графиком развития сети маршрутов.