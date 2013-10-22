"Укравтодор" подготовил к зиме около 90% снегоуборочной техники

Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") подготовило к работе в зимний период 6 тыс. единиц снегоуборочной техники, что составляет около 90% от запланированного количества в 6,7 тыс. единиц.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства инфраструктуры со ссылкой на главу "Укравтодора" Евгения Прусенко во время заседания коллегии ведомства.

«Зимой запланировано задействовать 6,7 тыс. единиц техники. Готово уже 6 тысяч. Некоторая техника еще используется на дорожных работах. На случай экстремальных погодных условий "Укравтодор" создал 4 мобильных отряда общим количеством 64 единицы техники в Киевской, Харьковской, Херсонской и Ивано-Франковской областях. Для привлечения дополнительной техники заключен 631 договор со сторонними организациями», - цитирует пресс-служба Прусенко.

По его словам, на сегодняшний день также заготовлено 926 тыс. тонн песка, в то время как потребность на 1 ноября составляет 705 тыс. тонн. Кроме того, заготовлено 114,6 тыс. тонн соли при потребности на 1 ноября в 105 тыс. тонн.

Прусенко также сообщил, что дорожники, учитывая прошлогодний опыт, для предупреждения снежных заносов заготовили уже вдвое больше снегозадерживающих щитов.

"Также будут задействованы зимой автоматические дорожные метеостанции - всего их 96 по Украине. До 1 ноября дорожники завершат обновление разметки, дорожных знаков и ограждения", - резюмировал Прусенко.

Присутствовавший на заседании коллегии министр инфраструктуры Владимир Козак поручил "Укравтодору" совместно с облгосадминистрациями, Госавтоинспекцией и Государственной службой по чрезвычайным ситуациям отработать план действий во время зимней непогоды на наиболее проблемных участках автомобильных дорог общего пользования.

«На местном уровне на проблемных участках, таких как подъем на дороге Броды-Ривне, нужно отработать схему действий дорожников, автоинспекции, службы чрезвычайных ситуаций и других. Особенно это касается Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Ривненской областей, где есть значительный поток большегрузного автотранспорта, в том числе и международного. Работы по организации техники, посыпанию солью или песком должны выполняться в срок», - цитирует пресс-служба Козака.

Как сообщал УНИАН, Государственное агентство автомобильных дорог Украины («Укравтодор») планирует к 1 ноября текущего года закончить подготовку дорог к зимнему периоду.

В то же время, после проведения с 1 по 20 октября осеннего комиссионного осмотра улично-дорожной сети эксперты ГАИ пришли к выводу, что дорожно-коммунальные организации Украины практически не готовы к работе в зимний период.

Министерство инфраструктуры Украины в рамках подготовки предприятий транспортно-дорожного комплекса к работе в осенне-зимний период 2013-2014 годов планирует подготовить 6,664 тыс. единиц специализированной техники для уборки снега.

В 2012 году Мининфраструктуры подготовило 6,5 тыс. единиц снегоуборочной техники, а также создало запас из 809 тыс. куб. м песка и 112 тыс. тонн технической соли.

Всего на финансирование "Укравтодора" в 2013 году предусмотрено 23,9 млрд грн, из них 15,565 млрд грн - на дорожные работы, 8,4 млрд грн - на погашение кредитной задолженности.