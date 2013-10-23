«Укрзализныця» учла переход на зимнее время в графике движения поездов

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») в связи с переходом Украины 27 октября в 4:00 по киевскому времени на зимнее время (стрелки часов будут переведены на 1 час назад) откорректировала график движения пассажирских поездов, сообщила УНИАН пресс-служба ведомства.

«Время отправления и прибытия поездов на железнодорожных билетах указывается с учетом перехода на зимнее время», - сказано в сообщении.

Как сообщает пресс-служба, все изменения были заранее внесены и согласованы с администрациями соседних стран. Таким образом, в билетах указано время отправления и прибытия с учетом корректировок графика движения поездов.

Как сообщал УНИАН, переход на зимнее и летнее время происходит в соответствии с постановлением Кабинета министров Украины от 13 мая 1996 года №509 «О порядке исчисления времени на территории Украины».