Киев возьмет 500 млн грн кредита на достройку станции метро “Теремки”

Киевсовет разрешил Департаменту транспортной инфраструктуры КГГА привлечь в 2013 году кредит в размере 500 млн грн для завершения строительства станции метро “Теремки” Куреневско-Красноармейской линии.

Как передает корреспондент УНИАН, директор Департамента транспортной инфраструктуры Евгений Водовозов, докладывая по этому вопросу, отметил, что решение Киевсовета является одним из требований постановления Кабмина от 9 октября 2013 года относительно финансирования строительства этой станции метро.

По его словам, кредит планируется взять в банке под государственные гарантии на 60 месяцев под процентную ставку, не превышающую 10% годовых.

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Как сообщал УНИАН, 23 августа премьер-министр Украины Николай Азаров, инспектируя столичный метрополитен, сообщил, что станция "Теремки" Куреневско-Красноармейской линии будет открыта через полтора месяца.

Премьер-министр отметил, что после введения в эксплуатацию станции «Теремки» метростроевцы сосредоточатся на строительстве новой линии метро в направлении столичного жилого массива Троещина.

«Мы найдем все необходимые финансовые ресурсы, и строительство метро в Киеве будет продолжаться», - отметил Азаров.