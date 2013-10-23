Польская PKP Cargo планирует выручить 460 млн долл. за продажу на бирже около 50% акций

Варшава. Крупнейший в Польше и второй в Европе перевозчик грузов железнодорожным транспортом польская компания PKP Cargo планирует выручить около 460 млн долл. за продажу на Варшавской фондовой бирже в рамках IPO чуть менее 50% своих акций, говорится в сообщении компании.

Согласно сообщению, компания установила цену первичного размещения своих акций на уровне 68 злотых за штуку (около 22 долл.) при верхней границе ценового коридора на уровне 74 злотых и нижней – 54 злотых. Всего в рамках первичного размещения PKP Cargo планирует продать инвесторам 20,9 млн простых акций.

Установленный уровень цены акций в рамках IPO позволяет рынку определить капитализацию PKP Cargo на уровне около 970 млн долл.

Ранее инвестиционные аналитики оценивали капитализацию PKP Cargo в 1,16-1,23 млрд долл. при прогнозируемой балансовой стоимости на конец текущего года в 1,1 млрд долл.

Книга заявок по этим бумагам закрывается 28 октября, а листинг на Варшавской бирже запланирован на 30 октября.

В то же время лидер крупнейшей в Польше оппозиционный партии "Закон и справедливость" (PiS) Ярослав Качинский назвал заниженной стоимость PKP Cargo, определенной в ходе IPO.

"Приватизация РКР Сargo проводится с нарушениями, а оценка компании существенно занижена", - заявил политик, слова которого приводит официальный веб-сайт его партии.

Качинский отметил, что PiS поддерживает приватизацию этой компании, подчеркнув, что замечания касаются только способа продажи действующим правительством.

Он также сказал, что его партия считает неправильным то, что большинство средств, вырученных от продажи PKP Cargo, будут направлены не на развитие компании, а на погашение около 1 млрд евро долгов государственного холдинга РКР.

Качинский заявил, что действующее правительство Польши намерено "на втором этапе" приватизации продать контрольный пакет этой компании, подчеркнув, что PiS категорически против такого развития событий.

Как сообщал УНИАН, правительство Польши решили продать PKP Cargo, чтобы выручить средства на дальнейшее развитие компании и погашение долгов государственного холдинга РКР.

PKP Cargo, которая в последние годы прошла реструктуризацию, является самой успешной из всех входящих в госхолдинг компаний. В прошлом году компания получила чистую прибыль в объеме 86 млн долл. после рекордной за всю свою историю чистой прибыли в 2011 году в размере более 130 млн долл..

В прошлом году выручка компании составила более 1,6 млрд долл.