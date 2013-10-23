Корпорация Apple представила новые планшеты iPad и усовершенствованные Mac

Крупнейшая в мировой IT индустрии компания Apple представила рынку новый планшет iPad Air и обновленный iPad mini, а также продемонстрировала усовершенствованные компьютеры MacPro и MacBookPro и операционную систему OS X Mavericks, сообщается на корпоративном сайте Apple.

В линейке новых продуктов Apple делает ставку на последнее поколение планшетных устройств iPad Air, которые стали ещё тоньше и легче благодаря новому 9,7-дюймовому дисплею Retina. Вес Air составил около 450 г, это на 28% меньше, чем предыдущая модель, его толщина составляет 7,5 мм, что на 20% меньше, чем у предыдущего iPad.

Не смотря на это, время работы нового планшета не изменилось и составляет около 10 часов. По данным компании, цена iPad Air в США составит 499 долл.

Вице-президент по маркетингу Apple Фил Шиллер, слова которого приводит релиз, назвал новый iPad Air “еще одним большим скачком компании вперед”.

Новый дисплей Retina также был использован Apple при разработке и iPad mini, который сохранил прежний дизайн, но также стал более тонким и легким.

Обе модели планшетов iPad оснащены операционной системой IOS 7 и обновленными функциями. Цена нового iPad mini с 16 ГБ памяти составит от 399 долл на рынке США.

На презентации Apple также представила новый десктоп Mac Pro и обновленную версию ноутбуков MacBook Pro, которые смогут автономно работать до 9 часов. Новые MacBook будут стоить на американском рынке дешевле своих прежних версий - от 1299 долл.

Компания Apple также анонсировала 10-й выпуск операционной системы OS X Mavericks. Данная версия ОС для владельцев компьютеров Apple будет доступна бесплатно. Кроме этого, на презентации были представлены бесплатные продукты программного обеспечения нового поколения iWork и iLife Apps для операционных систем OS X и iOS.

Справка УНИАН. Корпорация Apple является производителем персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, программного обеспечения. Оборот компании за 2012 год составил 156,5 млрд долл. , а чистая прибыль - 41,7 млрд долл.

Акции компании Apple котируются на бирже Nasdaq.