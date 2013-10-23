«Укрзализныця» назначила дополнительные поезда в западном направлении

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") на период осенних школьных каникул увеличила количество вагонов в наиболее популярных поездах и назначила дополнительные рейсы в западном направлении, сообщает УНИАН пресс-служба ведомства.

В частности, дополнительно назначен поезд № 207/208 сообщением Киев- Ужгород, который осуществит два рейса, благодаря чему пассажиры получат почти 3 тыс. дополнительных мест для поездок в направлении Ужгорода и обратно. Из Киева поезд отправится 25 октября и 1 ноября в 17:06, в Ужгород прибудет в 03:15. В обратном направлении поезд отправится 27 октября и 3 ноября в 20:14, в Киев прибудет в 6:24.

«На эти рейсы поезда уже открыта продажа билетов», - сказано в сообщении.

Кроме этого, «Укрзализныця» включила дополнительные вагоны в состав ряда поездов:

один вагон в состав поезда № 608/607 Черновцы - Львов отправлением из Черновцов и Львова - 25-27 октября, два вагона в состав поезда № 608/607 Черновцы - Львов отправлением из Черновцов и Львова 28 октября, один вагон в состав поезда № 608/607 Черновцы - Львов отправлением из Черновцов - 25 октября, из Львова - 26 октября, два вагона в состав поезда № 608/607 Черновцы - Львов отправлением из Черновцов и Львова - 24 октября и 1 ноября, один вагон в состав поезда № 606/605 Львов - Рахов отправлением из Львова - 25 октября, из Рахова - 26 октября, один вагон в состав поезда № 668/667 Черновцы - Ковель отправлением из Черновцов - 25 октября, из Ковеля - 26 октября, один вагон в состав поезда № 86/85 Львов - Симферополь отправлением из Львова - 1 и 3 ноября, из Симферополя - 2 и 4 ноября, два вагона в состав поезда № 88/87 Ковель - Симферополь отправлением из Ковеля - 24 октября, из Симферополя - 25 октября, один вагон в состав поезда № 88/87 Ковель - Симферополь отправлением из Ковеля - 25 октября, из Симферополя - 26 октября.

Как сообщал УНИАН, «Укрзализныця» на время школьных каникул назначила дополнительные поезда №192/191 сообщением Киев – Львов – Киев на 26 октября, а также включила дополнительные вагоны в ряд поездов для удовлетворения повышенного спроса на поездки в соответствующих направлениях.