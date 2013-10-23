«Укрзализныця» увеличила среднесуточный пробег локомотива

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") в январе-сентябре текущего года увеличила среднесуточный пробег локомотива на 4,4% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года - до 499 км, сообщила УНИАН пресс-служба ведомства.

Согласно сообщению, железнодорожники также увеличили производительность эксплуатации локомотивов, несмотря на сокращение количества их эксплуатационного парка.

«За 9 месяцев 2013 года одним электровозом было перевезено 1,5 млн тонн груза на км брутто, или на 5,2% больше по сравнению с аналогичным периодом 2012 года. Производительность тепловоза составила 962 тыс. т/км брутто, что на 0,6% больше показателя прошлого года», - сказано в сообщении.

На сегодняшний день на железных дорогах Украины используются 592 электровоза и 92 магистральных тепловоза, что на 14% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщал УНИАН, «Укрзализныця» заключила договоры сроком на 7 лет с выплатой 9,5% годовых на поставку 350 локомотивов в парки Донецкой, Львовской и Одесской железных дорог до 2016 года.

Справка УНИАН. "Программа обновления локомотивного парка железных дорог Украины на 2012-2016 гг.", утвержденная постановлением Кабинета министров Украины от 1 августа 2011 №840, подразумевает необходимость в пятилетний срок заменить 509 устаревших электровозов. «Укрзализныце» своих оборотных средств хватает только на 10% от потребности на обновление парка подвижного состава, поэтому используется механизм привлечения кредитных средств и финансового лизинга.