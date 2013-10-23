Развитие транспортной инфраструктуры Киева обойдется в 10 млн грн

Киевский городской совет принял решение о разработке интегрированного плана развития транспортной инфраструктуры столицы и ее пригородной зоны.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение поддержали сегодня 80 из 83 зарегистрированных в сессионном зале депутатов горсовета.

В решении отмечено, что к разработке будут привлечены эксперты Всемирного банка и другие специалисты.

План будет интегрирован в развитие положений Стратегии развития Киева до 2025 года и Концепции стратегического развития столицы (первая стадия проекта Генерального плана Киева), одобренных Киевсоветом.

Депутаты определили Департамент градостроения и архитектуры заказчиком работ по разработке плана.

В соответствии с финансово-экономическим обоснованием решения, выполнение работ, предусмотренных этим решением, нуждается в финансировании за счет бюджета Киева. Ориентировочная стоимость работ составляет 10 млн грн.