Развитие транспортной инфраструктуры Киева обойдется в 10 млн грн
Киевский городской совет принял решение о разработке интегрированного плана развития транспортной инфраструктуры столицы и ее пригородной зоны.
Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение поддержали сегодня 80 из 83 зарегистрированных в сессионном зале депутатов горсовета.
В решении отмечено, что к разработке будут привлечены эксперты Всемирного банка и другие специалисты.
План будет интегрирован в развитие положений Стратегии развития Киева до 2025 года и Концепции стратегического развития столицы (первая стадия проекта Генерального плана Киева), одобренных Киевсоветом.
Депутаты определили Департамент градостроения и архитектуры заказчиком работ по разработке плана.
В соответствии с финансово-экономическим обоснованием решения, выполнение работ, предусмотренных этим решением, нуждается в финансировании за счет бюджета Киева. Ориентировочная стоимость работ составляет 10 млн грн.