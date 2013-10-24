Boeing намерен увеличить производство Dreamliner

Американский аэрокосмический гигант Boeing планирует увеличить производство новейшего широкофюзеляжного пассажирского самолета "Боинг-787", Dreamliner в связи с высоким спросом. Об этом свидетельствует отчетность компании за третий квартал текущего года, пишет ИТАР-ТАСС.

Как отмечается в документе, к 2016 году авиакомпания собирается нарастить выпуск "Боинг-787" с нынешних 10 лайнеров в месяц до 12, а к концу 2019 года - до 14. Концерн также сообщил, что в третьем квартале передал заказчикам 23 "Дримлайнера". На данный момент в портфеле авиастроителя 890 заказов на различные модификации этого самолета.

"Боинг-787" эксплуатируется с ноября 2011 года. Эти лайнеры способны совершать беспосадочные перелеты на расстояние до 15 тыс км и перевозить от 250 до 330 пассажиров в зависимости от модификации. Главная особенность этой модели самолетов заключается в ее экономичности. Специалисты утверждают, что он тратит на 20% меньше топлива, чем прежние "Боинги". "Дримлайнеры" собираются на двух заводах в США - в штатах Вашингтон и Северная Каролина. Цена самолета начинается от 207 млн долларов.

В последнее время лайнер преследуют проблемы. В январе 2013 года полеты "Боинг-787" были приостановлены после серии происшествий, связанных с неполадками в аккумуляторах. В апреле, после установки новых батарей, полеты авиалайнеров возобновились, однако сообщения о различных неисправностях и инцидентах продолжают поступать из разных стран мира.