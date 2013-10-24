Panasonic сокращает 50% сотрудников

Японская компания Panasonic намерена сократить 50% своих сотрудников, пишет Газета.ru со ссылкой на The Bangkok Post.

Под сокращение штата, которое начнется в 2014 году, попадут около 7 тысяч сотрудников. Для борьбы с банкротством будет также продана часть заводов за пределами Японии. Большинство рабочих мест будет сокращено за рубежом, в то время как рабочие в Японии будут переданы другим предприятиям.

Panasonic теряет значительные средства в условиях жесткой международной конкуренции. Ранее сообщалось, что корпорация решила уйти с рынка смартфонов из-за низкого спроса на свою продукцию в Японии. В начале октября стало известно, что с марта Panasonic прекратит выпуск плазменных панелей для телевизоров.