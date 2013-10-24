Основатель Facebook стал самым «дорогим» топ-менеджером в США

Генеральный директор и основатель Facebook Марк Цукерберг признан самым высокооплачиваемым руководителем в США, сообщается в ежегодном рейтинге исследовательской компании GMI Ratings.

Согласно опубликованному GMI рейтингу, 29-летний миллиардер Цукерберг заработал за 2012 год около 2,3 млрд долл.

На втором месте рейтинга оказался Ричард Киндер – генеральный директор энергетической компании Kinder Morgan. Его годовой доход в прошлом году составил 1,1 млрд долл. В пятерку лидеров также вошел генеральный директор Apple Inc. Тим Кук, который в 2012 году заработал около 150 млн долл.

Компания GMI Ratings составила отчет на основании анализа деятельности 2259 компаний и оценила годовой доход около 2250 генеральных директоров.

Справка УНИАН. Компания Facebook является самой крупной социальной сетью в мире. По оценке самой компании на начало октября ее аудитория превысила отметку в миллиард пользователей.

Сеть была основана на тот момент студентом Марком Цукербергом в 2004 году. Акции компании торгуются на американской бирже NASDAQ.

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