Экс-глава Apple заинтересовался покупкой BlackBerry

Бывший исполнительный директор Apple Inc Джон Скалли и его канадские партнеры изучают возможность покупки производителя смартфонов BlackBerry Ltd, сообщает "Рейтер", ссылаясь на газету Globe and Mail.

Согласно статье, Скалли отказался от комментариев на эту тему, однако сообщил, что долгое время является пользователем и приверженцем гаджетов и услуг BlackBerry.

Канадская компания когда-то доминировала на рынке смартфонов, однако с тех пор заметно отстала от Apple и телефонов на платформе Android от Google Inc и ищет новых инвесторов.

"Единственное, что я скажу, это то, что я вижу в Blackberry большие возможности для роста стоимости. Но без опытных людей, которые управляли бы таким бизнесом, и без стратегического плана это будет по-настоящему трудно", - сказал Скалли газете.

Представитель BlackBerry сообщила в письме Рейтер, что компания не планирует комментировать процесс переоценки стратегии до заключения какого-либо конкретного соглашения или завершения процесса каким-либо иным образом.

Группа во главе со страховой компанией Fairfax Financial Holdings Ltd в прошлом месяце предложила купить BlackBerry по $9 за акцию. Fairfax не раскрыл других членов консорциума.

BlackBerry также ведет переговоры о полной или частичной продаже с Cisco Systems Inc, Google и SAP, сообщали ранее Рейтер источники, близкие к теме.

Рассматривают возможность покупки также сооснователи BlackBerry Майк Лазаридис и Дуглас Фреджин.

В качестве возможного покупателя также называли китайского производителя компьютеров Lenovo Group Ltd.