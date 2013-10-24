«Укрзализныця» назначила дополнительный поезд Симферополь - Львов

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") назначила дополнительный поезд № 296/295 сообщением Симферополь-Львов-Симферополь на время осенних школьных каникул, сообщает УНИАН пресс-служба ведомства.

«Чтобы все желающие жители Крымского региона во время осенних школьных каникул могли посетить западную часть Украины, железнодорожники назначили дополнительный поезд Симферополь-Львов-Симферополь», - сказано в сообщении.

Благодаря поезду № 296/295 сообщением Симферополь-Львов-Симферополь жители Крыма получат почти 800 дополнительных мест для поездок в направлении Львова и обратно.

Данный поезд будет курсировать через такие населенные пункты: Симферополь, Львов, Джанкой, Новоалексеевка, Мелитополь, Запорожье, Днепропетровск, Днепродзержинск, Пятихатки, Александрия, Знаменка, Смела, Городище, Корсунь, Мироновка, Белая Церковь, Казатин, Винница, Жмеринка, Хмельницкий, Тернополь.

Согласно сообщению, из Симферополя поезд № 296/295 отправится 25 октября в 22.30, во Львов прибудет 26 октября в 00:21. В обратном направлении поезд отправится 27 октября в 16:21, а в Симферополь прибудет на следующий день в 17:29.

В настоящий момент на поезд остаются в продаже плацкартные, купейные и места класса «люкс».

Кроме этого, «Укрзализныця» включила дополнительные вагоны в ряд поездов: один вагон в состав поезда № 92/91 Львов- Киев отправлением из Львова 28, 30 октября и 1, 10 ноября, из Киева - 29, 31 октября и 2, 11 ноября; два вагона в состав поезда № 98/97 Ковель- Киев отправлением из Ковеля 25 и 28 октября, из Киева - 26 и 29 октября; три вагона в состав поезда № 98/97 Ковель - Киев отправлением из Ковеля 10 ноября, из Киева - 11 ноября; два вагона в состав поезда № 608/607 Черновцы- Львов отправлением из Черновцов и Львова - 29 октября; два вагона в состав поезда № 608/607 Черновцы- Львов отправлением из Черновцов 1 ноября, из Львова - 2 ноября; два вагона в состав поезда № 606/605 Львов -Рахов отправлением из Львова 1 ноября, из Рахова - 2 ноября.

Как сообщал УНИАН, "Укрзализныця" на период осенних школьных каникул увеличила количество вагонов в наиболее популярных поездах и назначила дополнительные рейсы в западном направлении. В частности, дополнительно назначен поезд № 207/208 сообщением Киев-Ужгород, который осуществит два рейса, благодаря чему пассажиры получат почти 3 тыс. дополнительных мест для поездок в направлении Ужгорода и обратно.