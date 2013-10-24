С 1 января в Беларуси увеличится количество платных дорог

Минск. Беларусь планирует с 1 января увеличить количество платных дорог, введя электронную систему взимания сбора за проезд по автомобильным дорогам BelToll на трассах Минск-Могилев на всем протяжении и Минск-Гомель на участке от Пуховичей до Бобруйска.

Как передает собственный корреспондент в Республике Беларусь, об этом на пресс-конференции в Минске сообщил начальник главного управления автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси Евгений Рокало.

Согласно инвестиционному договору, платными указанные трассы должны стать на всем протяжении.

«Если отталкиваться от реалий, то на сегодняшний день проблематично, чтобы все соответствовало инвестдоговору. Мы видим, что первой категории у нас соответствует участок только до Бобруйска, а от Бобруйска до Гомеля – нет. Соответственно, плата за проезд на этом участке вводиться не будет», - отметил Рокало.

По его словам, инвестор направил в адрес Минтранса Беларуси предложение по внесению изменений в эту часть инвестиционного проекта.

Стоит отметить, что к основным особенностям дороги первой категории относится наличие как минимум четырех полос движения по две в каждом направлении. Встречные потоки должны быть разделены, к примеру, барьерным ограждением.

Напомним, что инвестором внедрения в Беларуси электронной системы сбора платы за проезд по автодорогам BelToll является австрийская компания Kapsch TrafficCom, которая вкладывает в реализацию проекта 267 млн евро. BelToll основана на использовании технологии специализированной радиосвязи на коротких расстояниях, позволяющей взимать сборы с пользователей дороги без остановки транспортных средств. Ее коммерческая эксплуатация начата в Беларуси в августе. В настоящее время система охватывает 815 км белорусских дорог.

Как сообщал УНИАН, с 1 августа 2013 года введена в действие система электронного сбора платы за проезд по некоторым дорогам Республики Беларусь механических транспортных средств, зарегистрированных за пределами Таможенного союза, с технически допустимой общей массой не более 3,5 тонны, а также механических транспортных средств с технически допустимой общей массой более 3,5 тонны.

Использование системы BelToll в Беларуси обязательно для водителей, управляющих следующими видами транспортных средств: легковые автомобили, зарегистрированные за пределами Таможенного союза (пассажирские автомобили и пассажирские микроавтобусы), с технически допустимой общей массой не более 3,5 тонны; иные транспортные средства (грузовики, автобусы и дома на колесах) с технически допустимой общей массой более 3,5 тонны.

Для водителей автомобилей с разрешенной максимальной массой менее 3,5 тонны из стран Таможенного союза проезд остается бесплатным.