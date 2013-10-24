Убыток «Укрзализныци» от пассажироперевозок составил более 4,5 млрд грн

Убыток «Укрзализныци» от пассажироперевозок в январе-сентябре текущего года составил более 4,5 млрд грн, в частности, 2 млрд грн в дальнем сообщении и 2,5 млрд грн в пригородном, сообщила УНИАН пресс-служба ведомства.

Согласно сообщению, одной из ключевых причин убытка «Укрзализныци» от пассажироперевозок является постоянный дисбаланс между расходами на перевозку пассажиров и доходами от перевозки. В январе-сентябре этого года расходы «Укрзализныци» составили около 10 млрд грн, что на 85% больше аналогичного периода 2012 года.

«На увеличение расходов обслуживания подвижного состава и содержания железнодорожной инфраструктуры повлиял рост цен на продукцию, в которой нуждается железнодорожный транспорт», - сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, за 9 месяцев 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года подорожали колеса цельнокатаные пассажирские - на 12,7 % , бандажи локомотивные - на 21,6 % , колодки тормозные - на 7,7 %, электроэнергия - на 6 % , дизельное топливо - 2,6 %.

Кроме того, пресс-служба отмечает, перевозки пассажиров льготных категорий, которые железные дороги Украины осуществляют согласно украинскому законодательству, являются еще одним фактором убыточности «Укрзализныци».

Как сообщал УНИАН, «Укрзализныця» в январе-сентябре текущего года перевезла 7,7 млн пассажиров льготных категорий в дальнем сообщении на сумму 192 млн грн, однако ей компенсирована лишь треть от суммы оказанных услуг.

Справка УНИАН. Убытки «Укрзализныци» от пассажирских перевозок с 2008 по 2013 годы составили 33,5 млрд грн. В условиях жестко регулируемых тарифов на перевозку и отсутствия государственных дотаций до уровня нулевой рентабельности, железные дороги Украины традиционно покрывают их самостоятельно, путем перекрестного субсидирования пассажирских перевозок за счет грузовых.