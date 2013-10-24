«Укрзализныця» за 9 месяцев перевезла около 10 тыс. тонн багажа

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») в январе-сентябре текущего года перевезла 9,9 тыс. тонн багажа, сообщила УНИАН пресс-служба ведомства.

В частности, Приднепровская железная дорога перевезла 3,2 тыс. тонн багажа, Юго-Западная - 2,8 тыс. тонн, Южная - 1,8 тыс. тонн, Львовская - 1,1 тыс. тонн, Одесская - 510 тонн, Донецкая - 454 тонны багажа.

Согласно сообщению, в настоящее время по железным дорогам Украины курсирует 20 багажных вагонов.

Справка УНИАН. Убытки «Укрзализныци» от пассажирских перевозок с 2008 по 2013 годы составили 33,5 млрд грн. В условиях жестко регулируемых тарифов на перевозку и отсутствия государственных дотаций до уровня нулевой рентабельности, железные дороги Украины традиционно покрывают их самостоятельно, путем перекрестного субсидирования пассажирских перевозок за счет грузовых.