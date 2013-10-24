Авиакомпания Swiss c 27 октября начнет выполнять рейсы Киев - Цюрих

Крупнейшая швейцарская авиакомпания Swiss International Air Lines (Swiss), "дочка" крупнейшей авиакомпании в Европе Deutsche Lufthansa AG, с начала зимней навигации, с 27 октября 2013 года, начнет выполнять регулярные рейсы по маршруту Киев – Цюрих. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе аэропорта «Борисполь».

Согласно сообщению, рейсы будут осуществляться ежедневно на самолетах Airbus A320 с двухклассной компоновкой салона.

Как сообщал УНИАН, Комиссия по формированию и реализации государственной политики в сфере эксплуатации воздушных линий Министерства инфраструктуры и Государственной авиационной службы в период с мая по октябрь 2013 года предоставила 235 прав на эксплуатацию воздушных линий для выполнения чартерных рейсов, в том числе 203 права в период зимней навигации 2013-2014 года.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Международный аэропорт «Борисполь» - крупнейший аэропорт Украины, лидер на авиационном рынке страны. Он обеспечивает 65% пассажирских авиаперевозок Украины. Из аэропорта «Борисполь» более 50 авиакомпаний осуществляют регулярное сообщение по более 100 направлениям.

Технические возможности аэропорта позволяют принимать и отправлять воздушные суда круглосуточно в течение года, в том числе в условиях ограниченной видимости и при сложных погодных условиях.

Swiss International Air Lines — крупнейшая авиакомпания Швейцарии, также известная как Swiss. Авиакомпания выполняет регулярные рейсы в европейские страны, а также в Северную и Южную Америку, Африку и Азию. Базовым аэропортом авиакомпании является аэропорт Цюриха (Швейцария). Авиакомпания является членом глобального авиационного альянса пассажирских перевозок Star Alliance.

Авиакомпания Swiss является дочерней компанией немецкого авиаперевозчика Deutsche Lufthansa AG.

Deutsche Lufthansa AG — немецкий концерн авиаперевозок, который является крупнейшей авиакомпанией Европы и пятой в мире по количеству перевезённых пассажиров.