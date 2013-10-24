Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») 23 октября погрузила рекордное количество грузов - 1,2 млн тонн, сообщила УНИАН пресс-служба ведомства.

«Рекордный показатель достигнут, главным образом, за счет зерновых, строительных и железорудных грузов», - сказано в сообщении.

В частности, 23 октября 2013 года железные дороги Украины погрузили 220,2 тыс. тонн железной руды, 184,7 тыс. тонн строительных грузов, а зерна и зерновых грузов - 124 тыс. тонн, или 2106 вагонов-зерновозов.

Согласно сообщению, предыдущий рекорд погрузки зерновых культур был зафиксирован в ноябре 2012 года, когда железные дороги Украины погрузили 1185 зерновозов.

Как сообщал УНИАН, «Укрзализныця» в январе-сентябре 2013 года сократила объемы грузовых перевозок на 5,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 324,55 млн тонн.