Рада не захотела давать 212 млн грн нацпроекту «Воздушный экспресс»

Верховная Рада отклонила законопроект о внесении изменений в Государственный бюджет на 2013 год и выделении Государственному агентству по инвестициям и управлению национальными проектами Украины 212 млн грн на выполнение работ по национальному проекту «Воздушный экспресс».

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие законопроекта (№3453) за основу проголосовали только 212 парламентариев при необходимых 226. За возвращение законопроекта в комитет на первое чтение также проголосовали только 212 парламентариев при необходимых 226, что дало главе ВРУ Владимиру Рыбаку право отклонить законопроект.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, планировалось, что средства, в случае положительного решения парламента, были бы направлены на выполнение обязательств перед китайской стороной по уплате второго транша страховой премии Китайской корпорации страхования экспортных кредитов (China Export & Credit Insurance Corporation), по уплате комиссии и процентов за пользование кредитом, предоставленным Экспортно-импортным банком Китая, а также на финансирование расходов по разработке технико-экономического обоснования проекта городской кольцевой автомобильной дороги вокруг Киева от улицы Столичное шоссе до автомобильной дороги М-03 Киев - Харков - Довжанский на участке Киев - Борисполь.

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В ходе обсуждения законопроекта глава Бюджетного комитета парламента Евгений Геллер рекомендовал принять документ за основу с учетом выводов членов комитета. Вместе с тем, ряд парламентариев из оппозиционных фракций выражали недоумение в связи с самой необходимостью выделения бюджетных средств на выполнение национального проекта. Более того, оппозиционеры потребовали рассмотреть вопрос об отчете руководства Госагентства по инвестициям о своей деятельности.

Справка УНИАН. Национальный проект «Воздушный экспресс» - это создание скоростных пассажирских перевозок между ст. «Киев-Пассажирский» и международным аэропортом “Борисполь” и развитие инфраструктуры международного аэропорта “Борисполь”. Финансирование работ по проекту осуществляется за счет кредита Экспортно-импортного банка Китая. Общая сумма кредита составляет 372 млн долл.

Контроль над использованием кредитных средств будут осуществлять Госинвестпроект и Экспортно-импортный банк Китая.