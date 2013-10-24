В Киеве возобновляется трамвайный маршрут №32 от ДВРЗ до метро «Лесная»

В Киеве с 25 октября возобновляется трамвайный маршрут №32, который будет курсировать от микрорайона ДВРЗ до станции метро «Лесная».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

Как отмечается в сообщении, работа трамвайного маршрута №32 организуется «по просьбе жителей микрорайона ДВРЗ и во исполнение поручения главы Киевской городской государственной администрации Александра Попова».

Так, 4 трамвая с интервалом движения 15 минут будут курсировать от Дарницкого вагоноремонтного завода по ул. Алма-Атинской, Пражской, Ивана Сергиенко, Павла Усенко, Красногвардейской, просп. Юрия Гагарина, ул. Попудренко до станции метро «Лесная».