Операционная прибыль Samsung выросла до нового рекорда

Операционная прибыль Samsung Electronics Co Ltd выросла на 26 процентов до нового рекорда в третьем квартале 2013 года за счет серьезного восстановления спроса на чипы памяти.

В то же время, компания отметила резкое замедление продаж смартфонов, сообщает Reuters.

Лидер рынка смартфонов ставил рекорды прибыли в шести из последних семи кварталов, однако продолжение победной серии может быть затруднено, если фирма не выпустит новый гаджет, который сможет стать хитом на рынке после не вызвавших того спроса, на который надеялись инвесторы, последних продуктов компании.

Samsung прогнозирует сохранение уверенных показателей своего полупроводникового бизнеса в четвертом квартале 2013 года при замедлении продаж смартфонов из-за роста конкуренции в рождественский период.

"Samsung хорошо поработал, быстро догнав Apple на рынке смартфонов. Но я обеспокоен тем, сможет ли Samsung добиться большего", - сказал фондовый менеджер LS Asset Management Ким Сун-су.

Операционная прибыль Samsung выросла до 10,2 триллиона вон ($9,6 миллиарда) в июле-сентябре, совпав с прогнозами аналитиков.