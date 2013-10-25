Квартальные результаты Microsoft оказались лучше прогнозов

В I квартале нового финансового 2013-2014 г., который завершился 30 сентября, чистая прибыль крупнейшей "софтверной" корпорации Microsoft Corp. выросла на 17% до $5,2 млрд, или 62 центов на акцию.

В отчетном периоде выручка Microsoft от продажи программного обеспечения и оказания прочих услуг корпорациям выросла на 10% относительно прошлого года и составила две трети валовой прибыли компании, сообщают Вести Экономика.

Доходы от облачного бизнеса Microsoft увеличились более чем в 2 раза, хотя его доля в совокупной выручке корпорации пока довольна мала. В большей степени этот рост был обеспечен активными продажами "набора для бизнес-продуктивности" Office 365.

Потребительский сектор Microsoft оказался менее удачным, однако и тут был отмечен рост. Выручка от продуктов и сервисов, таких как системы для персональных компьютеров, планшетов Surface или игровых консолей Xbox, увеличилась на 4%.

При этом доход от операционной системы Windows для потребительских ПК упал на 7%, а продажи пакета Office в отчетном квартале упали на целых 23% относительно аналогичного периода в прошлом году.

Совокупная чистая прибыль Microsoft составила $5,2 млрд, или 62 цента на акцию, против $4,5 млрд, или 53 центов на акцию, в I квартале прошлого финансового года. Аналитики же ожидали от корпорации прибыли в размере лишь 54 центов на акцию.

Выручка Microsoft в отчетном периоде увеличилась на 15,7% до $18,5 млрд, что значительно больше ожидаемых рынком $17,8 млрд.