Украинские авиакомпании сократили перевозку пассажиров на 2,7%

Украинские авиаперевозчики (40 компаний) в январе-сентябре текущего года сократили пассажиропоток на 2,7% - до 6,25 млн человек, сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной авиационной службы Украины.

Согласно сообщению, количество выполненных за 9 месяцев рейсов сократилось на 10,1% - до 73,2 тыс.

При этом перевозки во внутреннем сообщении в январе-сентябре сократились на 8,1% - до 875,2 тыс. человек, регулярные перевозки в международном сообщении увеличились на 14,3% - до 3,169 млн человек. В течение 9 месяцев также выросли международные чартерные пассажироперевозки - на 25% - до 2,169 млн человек. При этом перевозки грузов и почты сократились на 10,7% - до 74,3 тыс. тонн.

В январе-сентябре 2013 года в пределах Украины семь отечественных авиакомпаний выполняли пассажирские перевозки на регулярной основе в 14 городов.

При этом около 90% всего объема перевозок выполнили 5 крупнейших авиакомпаний. В частности, "Международные авиалинии Украины" увеличили пассажироперевозки на 63,2%, "Визз Эйр Украина" - на 49,7%, "ЮТэйр-Украина" - в 2,6 раза, "Роза Ветров" сократила перевозки на 8,2% и "Эйр Оникс" увеличил пассажироперевозки в 3,6 раза.

По данным Госавиаслужбы, средний процент занятости пассажирских кресел на международных регулярных рейсах украинских авиакомпаний в третьем квартале текущего года вырос до 83,3% с 70,6% в первом квартале.

Доля украинских авиакомпаний в общих объемах международных регулярных пассажирских перевозках из Украины возросла до 44% в третьем квартале ткущего года с 36% в первом квартале.

Кроме того, в январе-сентябре текущего года 11 отечественных авиакомпаний осуществляли регулярные перелеты в 44 страны, при этом 55 иностранных авиаперевозчиков из 31 страны осуществляли регулярные перелеты в Украину.

Украинские авиакомпании в течение 9 месяцев выполняли полеты по 15 новым международным маршрутам. В январе-сентябре было налажено воздушное сообщение из Киева в Мюнхен, Братиславу, Пальму-де-Майорка, Тенерифе и Энфиду, из Харькова - в Барселону, Баку и Кутаиси, из Донецка – в Барселону, Дортмунд и Кутаиси, из Симферополя - в Тбилиси, Уфу и Казань, из Винницы - в Москву, из Львова - в Афины.

В январе-сентябре текущего года ну украинском рынке иностранных авиакомпаний расширили деятельность такие перевозчики, как Aegean Airlines (Греция), Fly Georgia Airline (Грузия), Air Astana (Казахстан), Atlasjet (Турция), Red Wings (РФ), а также лоу-кост перевозчики Vueling Airlines (Испания) и Meridiana Fly (Италия).

«Существенного падения объемов пассажирских перевозок по результатам 9 месяцев удалось избежать благодаря постепенному восстановлению перевозок по маршрутам, которые временно не обслуживались украинской стороной, а также благодаря активной маркетинговой политике украинских авиакомпаний (открытие новых маршрутов, увеличение частот и т.д.) по активизации чартерных перевозок», - отметили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, украинские авиаперевозчики (39 компаний) в январе-июне текущего года сократили пассажиропоток на 6,1% - до 3,252 млн человек.

Авиакомпании Украины в 2012 году увеличили пассажирские перевозки на 8% – до 8,1 млн человек.

Справка УНИАН. Государственная авиационная служба Украины (Госавиаслужба) является центральным органом исполнительной власти и обеспечивает реализацию государственной политики в сфере гражданской авиации. Основные задачи Госавиаслужбы: осуществление государственного контроля и надзора за безопасностью гражданской авиации, организация разработки нормативно-правовой базы для регулирования деятельности в области гражданской авиации, сертификация и регистрация объектов и субъектов гражданской авиации, лицензирование авиационных перевозок.