«Укрзализныця» с 2014 года расширит электрификацию подходов к портам Черного моря

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") планирует с 2014 года начать развитие электрифицированного хода к портам Черного моря по железнодорожному направлению Долинская—Николаев (148 км) для увеличения грузовых перевозок.

«В 2014 году начнется электрификация железнодорожного направления Долинская—Николаев. Это кратчайший ход для перевозки грузов на порты Николаевского и Одесского регионов», - сообщила УНИАН пресс-служба ведомства.

По данным «Укрзализныци», на сегодняшний день уже завершены проектные работы по электрификации данного направления. По мнению экспертов ведомства, создание электрифицированного хода будет способствовать росту грузовых перевозок, в том числе транзитных. В частности, этим маршрутом будет перевозиться груз из Российской Федерации в черноморские порты. Кроме того, сюда планируют направить часть поездов с перегруженного направления Знаменка - Помошная - Колосовка.

«Укрзализныця» сообщила, что в ходе электрификации будет проводиться переоснащение направления новыми современными устройствами, оборудованием и системами. Кроме того, планируется построить вторые пути, контактную сеть, три новые тяговые подстанции и реконструировать существующие.

«На направлении нужно открыть пять подразделений электроснабжения. Только в подразделениях электроснабжения железных дорог мы создадим около 200 новых рабочих мест в регионе», - цитирует пресс-служба начальника главного управления электрификации и электроснабжения «Укрзализныци» Виталия Максимчука.

Кроме того, в планах железной дороги модернизировать устройства автоматики и связи.

«Будут внедрены современные микропроцессорные системы обеспечения безопасности и регулирования движения поездов, которые по сравнению с релейными системами железнодорожной автоматики имеют большие функциональные возможности и более эффективны в эксплуатации», - отметил начальник главного управления автоматики, телемеханики и связи Владимир Басов.

«Укрзализныця» также подчеркнула, что работы по совершенствованию железнодорожной инфраструктуры стимулируют смежные отрасли, поскольку используют 99% оборудования и материалов отечественного производства. Кроме того, электрификация направления будет способствовать сохранению рабочих мест и созданию новых на отечественных предприятиях-производителях.

В числе позитивных изменений, которые принесет электрификация направления, «Укрзализныця» также назвала вероятное увеличение на 20-25% скорости движения грузовых поездов, что приведет к сокращению времени доставки грузов.

Справка УНИАН. Направление Долинская - Николаев задействовано не только в грузовых, но и в пассажирских перевозках. На участке курсирует 20 пар грузовых, 24 пассажирских и 3 пригородных поезда.

В перспективе железнодорожники планируют увеличить полигон участков на электротяге от Николаева до Колосовки и в направлении Херсон - Вадим - Джанкой, таким образом будет создан большой электрифицированный ход на Крым.

На сегодняшний день эксплуатационная сеть железных дорог Украины составляет почти 22 тыс. км путей, из которых электрифицировано 47,4%.

Электрификация железнодорожного направления Долинская - Николаев - Колосовка является одним из важных мероприятий, определенных «Государственной программой активизации развития экономики на 2013-2014 года», утвержденной постановлением Кабинета министров Украины. Указанная программа предусматривает развитие транспортного сектора, внедрение новых подходов к модернизации приоритетных отраслей экономики для базовых отраслей, к которым относится железнодорожный транспорт.