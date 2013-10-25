Пассажиропоток через украинские аэропорты увеличился на 5%

Пассажиропоток через украинские аэропорты в январе-сентябре 2013 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5,2% - до 11,613 млн человек, сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной авиационной службы Украины.

Согласно сообщению, аэропорт «Борисполь» за указанный период сократил пассажиропоток на 10,5% - до 5,98 млн человек. Удельный вес аэропорта в обслуживании пассажиров сократился за 9 месяцев до 51,5% с 60,5%.

«Существенное сокращение пассажиропотока в аэропорту связано с прекращением полетов авиакомпании «Аэросвит», а также переходом по коммерческим причинам авиакомпании «Тransaero Airlines» и ряда других на обслуживание в аэропорт «Киев» Жуляны», - отметили в пресс-службе.

Однако, по данным Госавиаслужбы, объемы пассажироперевозок через аэропорт постепенно восстанавливаются.

«В сентябре сокращение составило лишь 3,4%», - отмечается в сообщении.

Вместе с тем, аэропорт «Киев» (Жуляны) в январе-сентябре увеличил пассажироперевозки почти в 2,4 раза. Этому способствовал ввод в эксплуатацию нового терминала, что позволило увеличить количество полетов базовой авиакомпании "Визз Эйр Украина", а также привлечь в аэропорт новых авиаперевозчиков.

По данным Госавиаслужбы, в январе-сентябре 2013 года суммарный пассажиропоток через аэропорты «Борисполь» и «Киев» вырос на 1,6% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года - до 7,39 млн человек. При этом около 63% пассажироперевозок украинскими и иностранными перевозчиками осуществляется через столичные аэропорты.

Кроме того, в отчетном периоде также увеличились пассажиропотоки основных региональных аэропортов.

«В аэропорту "Львов" пассажиропоток увеличился - на 25,2%, "Харьков" - на 20%, "Одесса" - на 18,6%, "Симферополь" - на 7,4%, "Донецк" - на 7,3% и "Днепропетровск" - на 2,2%. На сегодняшний день вышеупомянутыми восемью отечественными аэропортами обслуживается 98% авиапассажиров", - отмечается в сообщении.

Государственное предприятие обслуживания воздушного движения «Украэрорух» в январе-сентябре 2013 года увеличило обслуживание по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 7,1% - до 410,7 тыс. полетов.

«Количество обслуженных полетов, выполненных самолетами и вертолетами авиакомпаний Украины, уменьшилось на 9,3%, иностранными авиакомпаниями - выросло на 11,8%", - говорится в сообщении.

В Госавиаслужбе также сообщили, что почтовые и грузовые потоки в украинских аэропортах в январе-сентябре 2013 года уменьшились на 12,4% - до 29 тыс. тонн.

Как сообщал УНИАН, пассажиропоток через украинские аэропорты в январе-июле 2013 г. вырос на 4,1% и составил 8,07 млн человек. Пассажиропоток в июле увеличился на 5,9% - до 1,763 млн человек.

Справка УНИАН. Государственная авиационная служба Украины (Госавиаслужба) является центральным органом исполнительной власти и обеспечивает реализацию государственной политики в сфере гражданской авиации.

Основные задачи Госавиаслужбы: осуществление государственного контроля и надзора за безопасностью гражданской авиации, организация разработки нормативно-правовой базы для регулирования деятельности в области гражданской авиации, сертификация и регистрация объектов и субъектов гражданской авиации, лицензирование авиационных перевозок.