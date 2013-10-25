Первому железнодорожному расписанию исполнилось 174 года

25 октября 1839 года в английском городе Манчестер увидело свет «Железнодорожное расписание и Помощник путешествующим по железным Брэдшоу». Это было первое расписание поездов для пассажиров.

Расписание поездов «Укрзализныци» - это важный документ, который согласуется не только между шестью железными дорогами страны, но и с железнодорожными администрациями стран СНГ и Европы.

Работа над новым расписанием движения пассажирских поездов начинается ежегодно в октябре, а в последнее воскресенье мая следующего года график вводится в действие. Тогда же издается «Служебное расписание движения пассажирских поездов», обязательное к выполнению железнодорожниками.

График движения пассажирских поездов на 2013-2014 годы вступил в силу в полночь 26 мая 2013 года. В нем регламентировано курсирование по территории Украины 291 пары пассажирских поездов, в том числе 164 пар круглогодичных, 93 пар сезонных, 34 пар «по указанию». Часть из них принадлежат соседним железнодорожным администрациям. Формированием «Укрзализныци» предусмотрено 189 пар поездов, из них 120 пар круглогодичных, 36 пар - сезонных и 33 пары - «по указанию».

Служебное расписание движения пассажирских поездов на 2013-2014 года издано книгой объемом в 825 страниц. В графике движения указываются все станции остановок каждого поезда (в том числе и технических) на пути следования со временем прибытия и отправления, схемы и нумерация складов, типы вагонов, расчетный вес поезда, станции снабжения водой и удаления мусора. Для международных поездов указываются также станции пограничного и таможенного контроля.

Действующий график движения пассажирских поездов на 2013-2014 годы доступен на сайте «Укрзализныци» и в онлайн-системе резервирования и приобретения билетов.