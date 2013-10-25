Южная железная дорога сократила чистую прибыль в 8 раз

Южная железная дорога (ЮЖД) в январе-сентябре 2013 года сократила чистую прибыль в 8,4 раза по сравнению с аналогичным показателем прошлого года - до 7,42 млн грн против 62,5 млн грн. Об этом предприятие сообщило в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, чистый доход ЮЖД за 9 месяцев составил 5,2 млрд грн, что на 7% меньше аналогичного показателя прошлого года.

При этом валовая прибыль предприятия в январе-сентябре текущего года составила 485,7 млн грн против 8,11 млрд грн за аналогичный период прошлого года.

Как сообщал УНИАН, ЮЖД в первом полугодии сократил чистую прибыль по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 31,2 раза - до 1,996 млн грн.

По итогам 2012 года ЮЖД сократила чистую прибыль на 45,75% - до 62,438 млн грн с 115 млн грн в 2011 году.

Справка УНИАН. Южная железная дорога - одна из старейших железных дорог Украины. Протяженность ее составляет больше 3000 км, развернутая длина главных путей составляет свыше 4000 км. Географическое положение и конфигурация направлений и участков дороги определяет ее большое транзитное значение. Дорога обеспечивает транспортное обслуживание региона с добывающей промышленностью, машиностроительной индустрией и сельским хозяйством - это шесть областей с населением около 20 млн человек.