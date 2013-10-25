ОЧЭС готова развивать круизный туризм в акватории Черного моря

Организация Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС) поручила рабочей группе по сотрудничеству в области туризма совместно с рабочей группой по транспорту этой организации изучить вопрос учреждения проекта по развитию круизного туризма в регионе ОЧЭС.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе вице-премьер-министра Александра Вилкула.

«ОЧЭС поддержала инициативу Украины относительно развития круизного туризма в акватории Черного моря. На заседании рабочей группы по сотрудничеству в области туризма мы договорились продвигать Черноморский регион как одно из ведущих туристических направлений мира. Отдельно будем концентрироваться на продвижении культурологических маршрутов в регионе Черного моря. Украина будет предлагать Одессу, Ялту и Севастополь», - сказал Вилкул.

Министры туризма стран ОЧЭС договорились совместно продвигать существующие и новые туристические продукты. Одним из путей реализации договоренности будет разработка совместной маркетинговой стратегии, в частности, участие в международных туристических мероприятиях.

Так, для развития туризма в регионе страны ОЧЭС намерены поддержать разработку и реализацию ряда общих инициатив и взаимных инвестиционных проектов. Особое значение будут иметь проекты и программы в области морских, зимних видов спорта, здоровья, СПА, оздоровительного и делового туризма, а также продвижения культурного туризма в регионе Черного моря.

Министры договорились укреплять сотрудничество в области туризма, в частности, путем упрощения визовых процедур в государствах - членах ОЧЭС и повышения уровня качества туристических услуг в Черноморском регионе. Так, была достигнута договоренность относительно организации специализированных учебных программ как для студентов, так и стажировка для представителей туристических агентств.

В перспективе страны ОЧЭС создадут веб-порталы для организации стажировки студентов и выпускников учебных заведений в сфере гостеприимства.

*** Украина имеет статус страны-координатора Рабочей группы ОЧЭС по сотрудничеству в области туризма на период до 30 июня 2015 года.

Члены ОЧЭС: Азербайджан, Албания, Болгария, Армения, Греция, Грузия, Молдова, Россия, Румыния, Сербия, Турция, Украина.

Наблюдатели и отраслевые партнеры ОЧЭС: Австрия, Беларусь, Великобритания, Египет, Иордания, Израиль, Иран, Италия, Германия, Польша, Словакия, США, Тунис, Венгрия, Франция, Хорватия, Чехия, Черногория, Европейская Комиссия, Секретариат Энергетической хартии, Комиссия по защите Черного моря, Дунайская комиссия, Ассоциация портов Черного и Азовского морей, Ассоциация судостроителей и судоремонтников Черноморского региона, Союз ассоциаций международных автомобильных перевозчиков региона ЧЭС.