Прибыль Приднепровской железной дороги сократилась почти в 30 раз

Приднепровская железная дорога (ПЖД) в январе-сентябре 2013 года сократила чистую прибыль в 29,3 раза по сравнению с аналогичным показателем прошлого года — до 1,074 млн грн против 31,52 млн грн. Об этом предприятие сообщило в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, чистый доход ПЖД за 9 месяцев составил 6,2 млрд грн, что на 5% меньше аналогичного показателя прошлого года.

При этом валовая прибыль предприятия в январе-сентябре текущего года составила 666,3 млн грн против 1,04 млрд грн за аналогичный период прошлого года.

Как сообщал УНИАН, ПЖД в январе-марте 2013 года сократила чистую прибыль в 9 раз - до 0,33 млн грн с 3 млн грн за аналогичный период 2012 года.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Приднепровская железная дорога» - одна из крупнейших железных дорог Украины. Ежегодно она перевозит более 227 млн тонн грузов и более 90 млн пассажиров. Эксплуатационная путевая сеть ПЖД превышает 3200 км, что составляет почти 15% общегосударственной железнодорожной сети. ПЖД отправляет на внутренний и внешний рынки более 85% железорудного сырья, более половины проката черных металлов, является активным звеном международного транспортного коридора Европа-Азия.