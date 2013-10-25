Таможни Украины будут контролировать транзитные грузы за счет электронных замков

Министерство доходов и сборов Украины намерено распространить на всех таможнях Украины опыт Южной таможни, где в июле был введен режим использования электронных замков с функцией GPS-GSM навигации для транзитных грузов с целью стопроцентного контроля их перемещения по территории нашей страны в режиме реального времени. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Миндоходов.

По информации пресс-службы, с июля на Южной таможне электронные замки использовались 28 тыс. раз, а данные электронных замков в режиме он-лайн передавались в мониторинговый центр Миндоходов.

«Эти приборы (замки – УНИАН) сигнализируют о снятии пломб неуполномоченными на это лицами. И потому если «транзитный» груз на самом деле предназначается украинскому потребителю, то об этом сразу узнают в Миндоходов. Таким образом, электронные замки позволяют точно установить, отвечает ли режим направления транспорта тем ведомостям, которые указываются в документах», - разъяснили в Миндоходов.

В министерстве уже разработали Порядок использования электронных замков. Кроме того, проект соответствующего приказа предусматривает, что в дальнейшем электронный замок будет размещаться по решению уполномоченного работника таможни на отдельных транспортных средствах, пересекающих таможенную границу Украины с грузом.

«Такой вид контроля будет рекомендован для транзитных грузов. Причем право снять замок также имеет только работник таможни, через которую груз «покидает» таможенную территорию Украины», - сказали в Миндоходов.

Как отмечается, установка замков будет бесплатной, а все расходы на организацию высокотехнологического контроля берет на себя государство.

Как сообщал УНИАН, Министерство доходов и сборов Украины заявляло о намерении внедрить практику использования электронных замков с функцией GPS-GSM навигации на транзитные и сомнительные грузы, проходящие по территории Украины, в феврале текущего года. Таким образом в министерстве предполагали не только упорядочить движение транзитных грузов, требующих контроля со стороны таможенных органов, но и вести эффективную борьбу с контрабандой.