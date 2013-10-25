Одесская железная дорога сократила чистую прибыль на 2,3%

Одесская железная дорога (ОЖД) в январе-сентябре 2013 года сократила чистую прибыль на 2,3% — до 108,6 млн грн против 111,2 млн грн за аналогичный период прошлого года. Об этом предприятие сообщило в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, чистый доход ОЖД за 9 месяцев составил 6,5 млрд грн, что на 3% меньше аналогичного показателя прошлого года.

При этом валовая прибыль предприятия в январе-сентябре текущего года составила 680,6 млн грн против 1,04 млрд грн за аналогичный период прошлого года.

Как сообщал УНИАН, ОЖД в первом полугодии сократила чистую прибыль по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 1,8 раза – до 58,341 млн грн.

Справка УНИАН. Одесская железная дорога проходит через территорию Одесской, Николаевской, Херсонской, Кировоградской, Черкасской, Днепропетровской и Винницкой областей. На Одесскую железную дорогу приходится около 20% грузооборота и более 16% пассажирооборота железных дорог Украины.