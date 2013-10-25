Юго-Западная железная дорога увеличила чистую прибыль на 3%

Юго-Западная железная дорога (ЮЗЖД) в январе-сентябре 2013 года увеличила чистую прибыль на 2,8% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года - до 58,4 млн грн против 56,8 млн грн. Об этом предприятие сообщило в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, чистый доход ЮЗЖД за 9 месяцев т.г. составил 7,04 млрд грн, что на 5,1% меньше аналогичного показателя прошлого года.

При этом валовая прибыль предприятия в январе-сентябре текущего года составила 7,2 млрд грн против 10,7 млрд грн за аналогичный период прошлого года.

Как сообщал УНИАН, ЮЗЖД в январе-марте 2013 года сократила чистую прибыль в 7,9 раза по сравнению с аналогичным периодом 2012 года - до 1,29 млн грн с 10,3 млн грн.

В 2012 году ЮЗЖД сократила чистую прибыль на 39,5% по сравнению с 2011 годом - до 65,162 млн грн с 128,965 млн грн.

Справка УНИАН. Юго-Западная железная дорога является одной из ведущих транспортных артерий государства. Около 20% основных производственных фондов "Укрзализныци" находится в ведении железной дороги.

Юго-Западная железная дорога занимает второе место по объему перевозок среди шести железных дорог Украины. В общем объеме грузовых перевозок в Украине каждая шестая тонна приходится на долю ЮЗЖД. Железная дорога в основном расположена на территории Киевской, Винницкой, Житомирской, Черниговской, Сумской и Хмельницкой областей.