«Укрзализныця» сдаст в эксплуатацию 785 квартир для своих работников

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") планирует в 2013-2014 годах, следуя программе обеспечения работников и пенсионеров железнодорожного транспорта жильем, построить и сдать в эксплуатацию 785 квартир, сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.

«Согласно Программе обеспечения работников и пенсионеров железнодорожного транспорта жильем, в 2013-2014 годах на железных дорогах Украины запланировано построить и сдать в эксплуатацию 785 квартир», - цитирует пресс-служба первого заместителя генерального директора «Укрзализныци» Николая Сергиенко.

Вопрос доступного жилья и особенностей работы молодых железнодорожников обсудили представители «Укрзализныци» и молодежного совета профсоюза в рамках четвертого Форума молодежи Профсоюза железнодорожников и транспортных строителей Украины.

«По всем вопросам, которые мы поднимали, чувствовалась поддержка совета профсоюза и руководства «Укрзализныци», часть предложений успешно реализуется», - сообщил председатель молодежного совета профсоюза, электромеханик Иловайской дистанции сигнализации и связи Виталий Песчанский.

По его словам, на протяжении последних двух лет молодежный совет профсоюза активно осуществляет представительскую функцию. В частности, члены профсоюза ставят вопрос обеспечения достойной зарплаты и оплаты отработанного времени, введение действенной системы льготного кредитования молодежи и строительства жилья, развития молодежной политики профсоюза.

Справка УНИАН. На сегодняшний день Профсоюз железнодорожников и транспортных строителей насчитывает 73 тыс. работников в возрасте до 28 лет, и около 40 тыс. студентов. Молодежные советы действуют в 6 дорожных и 25 территориальных профорганизациях.